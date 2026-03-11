Україна опустилася на пʼяту позицію медального заліку Паралімпіади-2026
У вівторок, 10 березня, наші спортсмени не здобули жодної нагороди
На зимових Паралімпійських іграх-2026 завершився четвертий змагальний день.
У вівторок, 10 березня, Україна не здобула жодної медалі та опустилася на пʼяту сходинку в медальному заліку.
На рахунку української команди 10 нагород – 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових.
Лідирує Китай – 23 медалі (9 + 6 + 8).
Медальний залік Паралімпіади-2026
1. Китай – 23 медалі (9 золотих + 6 срібних + 8 бронзових)
2. Австрія – 8 (4+1+3)
3. США – 10 (3+5+2)
4. Італія – 9 (3+5+1)
5. Україна – 10 (3+2+5)
6. Франція – 8 (2+4+2)
7. Нідерланди – 4 (2+1+1)
8-9. Іспанія – 3 (2+1+0)
8-9. Норвегія – 3 (2+1+0)
