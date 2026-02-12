Володимир Кириченко

Український фігурист Кирило Марсак дав коментар після після виступу у короткій програмі на зимовій Олімпіаді-2026.

Цитує Марсака Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ви брали участь у церемонії відкриття?

«Так».

Про що ви думали, коли Україні так гучно аплодували?

«Це було суперкруто. Я танцював, я відчував таку радість, як ніколи раніше. Я подумав, що таке буває лише раз у житті, і вбирав у себе кожну мить».

Чи чуєте ви щось від друзів та родичів з України, поки перебуваєте тут? Чи можуть вони спостерігати за вашим виступом?

«Так, багато людей дивляться, я отримую велику підтримку. Але отримую і негативні відгуки. В одному інтерв’ю я сказав, що не вважаю, що «нейтральні» атлети мають бути тут. Через це я отримую багато повідомлень від росіян, які пишуть мені, що я не гідний того, щоб виступати на Олімпійських іграх. Навіть сьогодні. Що ж, я собі думаю: побачимо на льоду, окей?».

Нагадаємо, за підсумками короткої програми Кирило відібрався у довільну з 11-го місця, встановивши особистий рекорд.

Розклад Олімпіади-2026 на 12 лютого: старт Гераскевича, Шепіленко у супергіганті