Епіцентр-Подоляни отримав суперника в 1/32 фіналу Кубка виклику з волейболу
Перша зустріч відбудеться 10–12 листопада
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: Епіцентр Подоляни
Чемпіон України з волейболу Епіцентр-Подоляни в 1/32 фіналу Кубка виклику зіграє проти болгарського ЦСКА Софія. Повідомляє Суспільне Спорт.
Український клуб був сіяним під час жеребкування, тому матч-відповідь проведе на номінально домашньому майданчику. Перша зустріч відбудеться 10–12 листопада, а друга — 17–19 листопада.
Раніше команди зустрічалися в 1/16 фіналу Кубка виклику сезону 2024/25. Тоді за сумою двох матчів і золотого сету далі пройшов болгарський клуб, який зараз є чинним півфіналістом свого національного чемпіонату.
Жіноча збірна України з волейболу – в топ-20 світового рейтингу FIVB.
Поділитись