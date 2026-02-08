Український біатлоніст Віталій Мандзин для Суспільне Спорт поділився очікуваннями від дебюту на зимових Олімпіських іграх-2026.

«Наскільки змінився мій рівень у порівнянні з попереднім сезоном? Зараз ще важко мені так судити. Я тільки можу подивитися на цю частину сезону, яка вже минула. Лише після закінчення сезону вже буду робити такий обширний аналіз у себе в голові, де я змінився і де покращився, над чим потрібно далі працювати. Але наразі можу сказати, що, напевно моя ментальність трішки змінилася, як і підхід до змагань. Тому, думаю, мені це зіграє на руку

Насправді я вже це неодноразово казав і повторюю: різниця між цими змаганнями і Кубками світу – лише олімпійські кільця повсюди. Нічого іншого тут немає, тому наразі хвилювання немає. Звісно, що перед самими стартами буде якийсь мандраж, але це звична справа для будь-якої людини. Побачимо, але наразі впевненість і віра в себе — на найвищому рівні

Перш за все, я сам перед собою ставлю завдання – якісно провести гонку і зробити якомога кращий результат для команди. Виходжу на трасу і просто показую те, що вмію; те, що знаю. Старатимусь зробити все від себе найкраще».