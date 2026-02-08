Розклад другого змагального дня Олімпіади-2026: змішана біатлонна естафета, Данча у сноубордингу
Сьогодні будуть розіграні 8 комплектів нагород
10 хвилин тому
Представляємо розклад змагань 8 лютого за участі українців на Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-дʼАмпеццо.
«Суспільне» – офіційний транслятор зимових Ігор на території України, також змагання транслюються на телеканалах Eurosport.
В другий змагальний день розіграють 8 комплектів нагород.
Медальні змагання з українцями
Гірськолижний спорт, швидкісний спуск (жінки): Анастасія Шепіленко – 12.30.
Лижні перегони, скіатлон (чоловіки): Дмитро Драгун, Олександр Лісогор – 13.30.
Біатлон, змішана естафета: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина – 15.05.
Сноубординг, паралельний гігантський слалом (жінки): Аннамарі Данча (у разі виходу) – 15.26 (малий і великий фінали).
Санний спорт, одиночні сани, 2 спроби (чоловіки): Андрій Мандзій, Антон Дукач – 18.00 і 19.34.
Немедальні змагання з українцями
Сноубординг, паралельний гігантський слалом (жінки): Аннамарі Данча – 10.00 і 11.00
Медальні змагання без українців
Сноубординг, паралельний гігантський слалом (чоловіки) – 15.36 (малий і великий фінали).
Ковзанярський спорт, 5000 м (чоловіки) – 17.00.
Фігурне катання, командний турнір, одиночне катання, довільна програма (чоловіки) – 22.55.
