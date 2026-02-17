Володимир Кириченко

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк для Суспільне Спорт прокоментував 14-те місце у змаганнях суперкоманд та невихід у другий раунд зимової Олімпіади-2026.

«Якщо чесно, то дуже сумно, бо ми сподівалися на інший результат».

В особистих змаганнях Марусяку та Калініченку не вдалося вийти до другого раунду як на нормальному, так і на великому трамплінах.

«Ми трошки облажалися. Не знаю, що навіть сказати. Напевно, якби могли пострибати на цих трамплінах, то може б зрозуміли цей трамплін краще і нам було б легше. Насправді не знаю, як було б, бо влітку стрибали – суттєво інший він був, ніж зараз. Дуже пригнічені якісь. Вже навіть якось бажання нема. Спочатку ми їхали сюди з позитивом, бо знали, що форма є, все є, стрибаємо непогано на змаганнях, на тренуваннях. Приїхали сюди, а тут взагалі по-іншому. У соцмережах весь цей час не сидів, старався викинути з голови зайве. Працював, думав, аналізував, що роблю, як стрибаю. Бачив, що багато хто підтримував, поширював, згадував у сторізах, але я так, лиш побачив оком і закрив, бо на таких змаганнях потрібно концентруватися на одному. Одним словом, хочу подякувати кожній людині. І вибачте за такий результат. Ми будемо старатися покращувати його».

Нагадаємо, Марусяк та Віталій Калініченко не вийшли до фіналу суперкоманди на Олімпіаді-2026.