Денис Сєдашов

Минув черговий день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Українські атлети виступили у чотирьох дисциплінах.

Шорт-трек:

Найуспішнішим виступ дня став для Олега Гандея. У кваліфікації на дистанції 500 метрів українець показав другий час (забіг №7). Цей результат дозволив Олегу відібратися до чвертьфіналу змагань.

Фристайл:

У фіналі жіночого бігейру Україну представляла Катерина Коцар. За підсумками своїх стрибків українка посіла 10-те місце.

Стрибки з трампліна:

У командних змаганнях (суперкоманда) Євген Марусяк та Віталій Калініченко посіли 14-ту позицію у підсумковому протоколі.

Гірськолижний спорт

У чоловічому слаломі змагався Дмитро Шеп’юк. Український гірськолижник зафіксував 32-й результат.

Гандей може пропустити чвертьфінал Олімпіади-2026.