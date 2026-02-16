Підсумки 16 лютого на Олімпійських іграх-2026: як виступили українці
Українські атлети виступили у чотирьох видах спорту: шорт-треку, фристайлі, гірськолижному спорті та стрибках із трампліна
Минув черговий день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Українські атлети виступили у чотирьох дисциплінах.
Шорт-трек:
Найуспішнішим виступ дня став для Олега Гандея. У кваліфікації на дистанції 500 метрів українець показав другий час (забіг №7). Цей результат дозволив Олегу відібратися до чвертьфіналу змагань.
Фристайл:
У фіналі жіночого бігейру Україну представляла Катерина Коцар. За підсумками своїх стрибків українка посіла 10-те місце.
Стрибки з трампліна:
У командних змаганнях (суперкоманда) Євген Марусяк та Віталій Калініченко посіли 14-ту позицію у підсумковому протоколі.
Гірськолижний спорт
У чоловічому слаломі змагався Дмитро Шеп’юк. Український гірськолижник зафіксував 32-й результат.
