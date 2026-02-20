Медальний залік Олімпіади станом на 19 лютого: Італія втратила одну позицію, Норвегія – на вершині
близько 7 годин тому
Олімпіада-2026 / Фото - Yahoo
Представляємо медальний залік зимових Олімпійських ігор-2026 станом на 19 лютого.
Норвегія займає першу сходинку, здобувши 16 золотих нагород. США та Італія – в топ-3.
Україна продовжує мати порожню скарбничку.
Медальний залік XXV зимових Олімпійських ігор. Мілан, Італія
1. Норвегія – 34 (16 + 8 + 10)
2. США – 27 (9 + 12 + 6)
3. Італія – 26 (9 + 5 + 12)
4. Франція – 19 (6 + 8 + 5)
5. Нідерланди – 16 (6 + 7 + 3)
6. Швеція – 15 (6 + 6 + 3)
7. Швейцарія – 14 (6 + 4 + 4)
8. Німеччина – 21 (5 + 8 + 8)
9. Австрія – 18 (5 + 8 + 5)
10. Японія – 24 (5 + 7 + 12)
Нагадаємо, французькі біатлоністи стали першими в історії, хто переміг в усіх трьох естафетах на одній Олімпіаді.
