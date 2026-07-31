Денис Сєдашов

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прокоментував рішення Європейського Союзу запровадити санкції проти міністра спорту рф та за сумісництвом президента Олімпійського комітету росії (ОКР) михайла дегтярьова.

В організації заявили, що нові обмеження з боку Євросоюзу не змінять їхнього підходу до взаємодії з російською стороною. Повідомляє Главком.

МОК взяв до уваги санкції, що були запроваджені Європейським Союзом проти пана Дегтярьова. Однак ці санкції не впливають на робочі відносини між МОК та Олімпійським комітетом росії.

Нагадаємо, ЄС увів санкції не лише проти дегтярьова, а й проти президента ФІДЕ аркадія дворковича. Через це останній був змушений «добровільно призупинити» виконання своїх повноважень у Міжнародній шаховій федерації.

FIDE на три роки призупинила членство федерації шахів росії.