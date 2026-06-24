Денис Сєдашов

Студія Rockstar Games офіційно розкрила вартість різних видань Grand Theft Auto VI та анонсувала старт передзамовлень, які відкриються опівночі 25 червня.

Стандартна версія однієї з найочікуваніших ігор сучасності коштуватиме 79,99 долара. Розширене видання Ultimate Edition оцінили у 99,99 долара. До його складу увійдуть цифрові бонуси, що відкриватимуться в процесі проходження сюжету: ексклюзивний одяг, зброя, татуювання, автомобілі та доступ до спеціальних внутрішньоігрових магазинів.

Оформити замовлення можна буде для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Всі гравці, які придбають гру або зроблять передзамовлення до 20 листопада, додатково отримають бонусний набір Vintage Vice City Pack з автентичними предметами у стилі оригінальної GTA: Vice City 2002 року.