Володимир Кириченко

У суботу, 7 лютого, італійська поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти кількох десятків протестувальників, які кидали петарди та намагалися вийти на автомагістраль поряд з одним із об'єктів зимових Олімпійських ігор-2026. Про це повідомляє ABC News.

Зіткнення сталося наприкінці маршу, в якому брали участь тисячі людей. Акція була спрямована проти екологічних збитків від Ігор, а також проти присутності американських агентів в Італії.

Після сутички поліція стримала агресивно налаштованих демонстрантів, які, мабуть, намагалися дістатися олімпійської хокейної арени в районі Сантанджулія.

Раніше група протестувальників у масках привела в дію димові шашки та петарди на мосту над будівельним майданчиком приблизно за 800 метрів від Олімпійського села, де розміщуються близько 1 500 спортсменів.

Поліцейські фургони за тимчасовою металевою огорожею перекрили дорогу до села атлетів, проте протест у результаті змінив напрямок і продовжився у бік об'єкту в Сантанджулії. По всьому маршруту було розгорнуто посилену поліцейську охорону.

