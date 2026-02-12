Національний олімпійський комітет України відреагував на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони на використання «шолому памʼяті».

«Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у «шоломі пам’яті» – як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших героїв.

Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам – з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять – це вже перемога.

Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни».