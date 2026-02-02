Денис Сєдашов

Папа Римський Лев XIV звернувся до світових лідерів із закликом використати майбутні Зимові Олімпійські ігри в Італії як можливість для досягнення перемир’я та зниження міжнародної напруги.

Понтифік також відреагував на загострення відносин між Кубою та Сполученими Штатами Америки, наголосивши на важливості діалогу між сторонами.

Отримав тривожні новини про зростання напруженості між Кубою та Сполученими Штатами Америки, двома сусідніми країнами. Повторюю послання кубинських єпископів і закликаю всі відповідальні сторони сприяти щирому та ефективному діалогу, щоб уникнути насильства та будь-яких дій, які могли б посилити страждання кубинського народу. Папа Римський Лев XIV

I have received the greatly troubling news regarding an increase in tensions between Cuba and the United States of America, two neighboring countries. I echo the message of the Cuban bishops, inviting all responsible parties to promote a sincere and effective dialogue, in order… — Pope Leo XIV (@Pontifex) February 1, 2026

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілан і Кортина-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Шість тисяч правоохоронців забезпечуватимуть безпеку на Олімпіаді-2026.