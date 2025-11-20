Президент МОК: «Спортсмени повинні мати можливість змагатися без дискримінації»
Кірсті Ковентрі – для спорту поза політикою
1 день тому
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі заявила, що спортсмени повинні мати можливість змагатися без дискримінації чи політичного втручання.
Цитує Ковентрі офіційний сайт МОК.
«Спорт має залишатися маяком надії – місцем, де люди можуть збиратися разом у дусі мирного змагання. У цьому суть олімпізму: кожен допущений спортсмен, команда та офіційна особа повинні мати можливість брати участь без дискримінації чи політичного втручання.
Країни, що приймають, повинні гарантувати доступ для всіх і поважати універсальність та автономію спорту. Якби ви вирішили накласти на мене санкції, коли моя країна переживала кризу, я не дійшла б до Олімпійських ігор, не виграла свої олімпійські медалі. Мій шлях був би зовсім іншим. Спорт змінив моє життя. І я дуже вдячна за це, і боротимуся щодня, щоб спортсмени з кожного куточка нашого світу мали такі самі можливості.
Ми прислухаємось до всіх голосів і ставимося до кожного члена з однаковою повагою. Ми вітаємо нові ідеї, звідки б вони не виходили. Універсальність спорту означає, кожен спортсмен, кожен НОК, кожна федерація мають однакову цінність. Чи то з півночі, чи з півдня, у спорті всі рівні. Демократія у спорті означає саме це: кожен голос та кожен голос мають однакову вагу».
