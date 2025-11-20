Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі заявила, що спортсмени повинні мати можливість змагатися без дискримінації чи політичного втручання.

Цитує Ковентрі офіційний сайт МОК.

«Спорт має залишатися маяком надії – місцем, де люди можуть збиратися разом у дусі мирного змагання. У цьому суть олімпізму: кожен допущений спортсмен, команда та офіційна особа повинні мати можливість брати участь без дискримінації чи політичного втручання.

Країни, що приймають, повинні гарантувати доступ для всіх і поважати універсальність та автономію спорту. Якби ви вирішили накласти на мене санкції, коли моя країна переживала кризу, я не дійшла б до Олімпійських ігор, не виграла свої олімпійські медалі. Мій шлях був би зовсім іншим. Спорт змінив моє життя. І я дуже вдячна за це, і боротимуся щодня, щоб спортсмени з кожного куточка нашого світу мали такі самі можливості.

Ми прислухаємось до всіх голосів і ставимося до кожного члена з однаковою повагою. Ми вітаємо нові ідеї, звідки б вони не виходили. Універсальність спорту означає, кожен спортсмен, кожен НОК, кожна федерація мають однакову цінність. Чи то з півночі, чи з півдня, у спорті всі рівні. Демократія у спорті означає саме це: кожен голос та кожен голос мають однакову вагу».