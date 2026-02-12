Саакашвілі – про склад Грузії на Олімпіаді-2026: «Закликаю не приймати цю самозванну збірну...»
Експрезидент Сакартвело «розніс» команду своєї країни
близько 1 години тому
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі розкритикував склад олімпійської збірної своєї країни на зимових Іграх-2026.
«Абсолютно ганебний склад збірної Грузії на Зимовій Олімпіаді. З 8 спортсменів 6 – це представники російського спорту або тісно пов’язані з ними особи.
А грузинський прапор на відкритті несла дочка Етері Тутберідзе, обрусілої грузинки, яка є палкою апологеткою Путіна і виправдовує війну проти України та окупацію Грузії.
Я закликаю решту світу не приймати цю самозванну збірну як представників Грузії, а грузинам хочу сказати, що це не ваша збірна, а насправді тіньовий філіал окупантів».
Грузію на Іграх в Мілані та Кортіні представляють гірськолижники Лука Бучукурі та Ніно Циклаурі, а також фігуристи Лука Берулава, Гліб Смолкін, Ніка Егадзе, Анастасія Губанова, Діана Девіс та Анастасія Мєтьолкіна.
Нагадаємо, Саакашвілі продовжує відбувати ув’язнення в грузинській вʼязниці. Політик також має українське громадянство.
Розклад Олімпіади-2026 на 12 лютого: старт Гераскевича, Шепіленко у супергіганті
