Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі розкритикував склад олімпійської збірної своєї країни на зимових Іграх-2026.

«Абсолютно ганебний склад збірної Грузії на Зимовій Олімпіаді. З 8 спортсменів 6 – це представники російського спорту або тісно пов’язані з ними особи.

А грузинський прапор на відкритті несла дочка Етері Тутберідзе, обрусілої грузинки, яка є палкою апологеткою Путіна і виправдовує війну проти України та окупацію Грузії.

Я закликаю решту світу не приймати цю самозванну збірну як представників Грузії, а грузинам хочу сказати, що це не ваша збірна, а насправді тіньовий філіал окупантів».