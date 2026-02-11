Стецків та Мох – сьомі у двомісних санях на ОІ-2026
Італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер здобули золото
Українські спортсменки Олена Стецків та Олександра Мох посіли 7-ме місце у змаганнях двомісних саней на зимових Олімпійських іграх-2026.
Перемогу святкували італійські екіпажі Андреа Феттер та Маріон Обергофер, які завоювали «золото». Срібні нагороди дісталися німкеням Даяні Айтбергер та Магдалені Матшині, які відстали від лідерок на 0,12 секунди. Бронзу вибороли австрійки Селіна Егле та Лара Міхаела Кіпп із відставанням 0,259 секунди.
