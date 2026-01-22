Трамп не відвідає церемонію відкриття зимової Олімпіади-2026
Участь у заході візьмуть віцепрезидент та державний секретар США
7 хвилин тому
Президент США Дональд Трамп не поїде до Італії на церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор-2026. Про це повідомляє NRK.
Натомість участь у заході візьме віцепрезидент США Джей Ді Венс, який прибуде разом зі своєю дружиною Ушою Венс.
Також на церемонії відкриття буде присутній державний секретар США Марко Рубіо.
Серед гостей відкриття – олімпійські чемпіони Джоселін Ламуро-Девідсон та Монік Ламуро-Морандо, Аполо Оно, Еван Лайсачек.
Олімпійський вогонь буде запалено 6 лютого на футбольному стадіоні Сан-Сіро в Мілані.
Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.
Раніше стало відомо, хто стане прапороносцем України на Олімпіаді-2026.