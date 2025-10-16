Володимир Кириченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що може перенести зимові Олімпійські ігри-2028 з Лос-Анджелеса.

Цитує Трампа The Guardian.

«Якщо я побачу, що Лос-Анджелес не буде належним чином підготовлений, я перенесу Ігри в інше місце, якщо буде потрібно. У цьому випадку, ймовірно, доведеться отримати інший вид дозволу, але ми це зробимо (дозвіл від МОК – прим.)».

Трамп також розкритикував губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома за дії під час цьогорічних лісових пожеж у Лос-Анджелесі, заявивши, що подібна ситуація може стати причиною перенесення Ігор.

«Якщо він не буде співпрацювати, нам доведеться діяти жорстко».

Раніше американський президент пригрозив перенести матчі ЧС-2026 з Бостона через «небезпечні умови».

Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня наступного року.

Олімпіада пройде з 14 до 30 липня 2028 року.