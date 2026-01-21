Визначено склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
Ігри триватимуть з 6 до 22 лютого
26 хвилин тому
Визначено склад збірної України з лижних видів спорту на Зимові Олімпійські ігри-2026.
У Мілан-Кортіна-2026 нашу країну представлять 22 спортсмени, які змагатимуться у різних дисциплінах лижного спорту:
Лижні гонки
Анастасія Нікон
Софія Шкатула
Єлизавета Нопрієнко
Дарина Мігаль
Дмитро Драгун
Олександр Лісогор
Додаткові квоти (за потреби): Дарина Ковальова та Андрій Доценко
Фрістайл
Ангеліна Брикіна
Діана Яблонська
Неллі Попович
Оксана Яцюк
Дмитро Котовський
Максим Кузнєцов
Олександр Окіпнюк
Ян Гаврюк
Фріскі:
Катерина Коцар
Додаткові квоти: Орест Коваленко
Запасні: Захар Максимчук
Сноубординг
Аннамарі Данча
Додаткові квоти: Надія Гапатин та Михайло Харук
Гірськолижний спорт
Анастасія Шепіленко
Дмитро Шеп’юк
Резервний склад: Тарас Філяк та Максим Марійчин
Стрибки на лижах з трампліна
Євген Марусяк
Віталій Калініченко
Додаткові квоти: Каріна Козлова та Жанна Глухова
Лижне двоборство
Дмитро Мазурчук
Олександр Шумбарець
Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 до 22 лютого у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.
Андреа Бочеллі виступить на відкритті Олімпіади-2026 у Мілані.
Поділитись