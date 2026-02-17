Володимир Кириченко

Фігуристи Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава в Мілані зовоювали для Грузії першу в історії медаль на зимових Олімпійських іграх.

Також це перша медаль для країни у фігурному катанні.

Метелкіна та Берулава на Іграх-2026 виграли срібло у змаганні спортивних пар. За два прокати вони здобули 221,75 бала.

Зазначимо, загалом Грузія виграла 47 медалей на Олімпіадах, проте всі вони були здобуті на літніх Іграх. Найбільше нагород грузини вибороли у боротьбі (21 медаль) та дзюдо (15 медалей).

Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо проходять з 6 по 22 лютого. У рамках Ігор буде розіграно 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, третій президент Грузії Михайло Саакашвілі розкритикував склад олімпійської збірної своєї країни на зимових Іграх-2026.