У Греції відбулася церемонія запалення вогню до зимової Олімпіади-2026
Через несприятливі погодні умови організатори змінили місце проведення
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
У Греції відбулася офіційна церемонія запалення олімпійського вогню до зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії.
Через негоду традиційний ритуал довелося перенести зі стадіону до закритого приміщення поруч із храмом Гери.
Після запалення стартує естафета олімпійського вогню: спершу він пройде територією Греції, після чого буде переданий Італії — країні-господарю зимових Ігор.
Зимова Олімпіада-2026 візьме свій початок 6 лютого.
