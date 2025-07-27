Президент МОК – про допуск росіян до Олімпіади-2026: ««Ми не будемо поспішати...»
Кірсті Ковентрі знову внесла інтригу
близько 2 годин тому
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі розповіла про можливий допуск спортсменів із росії та білорусі до зимової Олімпіади-2026.
Цитуе Ковентрі Ski-Nordique.
«Ми не будемо поспішати до зустрічей у вересні та грудні, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі».
Олімпіада-2026 пройде в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року, а зимові Паралімпійські ігри – з 6 по 16 березня 2026 року.
На Іграх у Парижі під нейтральним флагом виступали 15 спортсменів з російським паспортом та 16 – з білоруським.
23 червня Ковентрі офіційно замінила Томаса Баха на посаді очільника МОК.
Раніше у МОК відповіли, чи є чіткі дедлайни для допуску російських спортсменів.
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