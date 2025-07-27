Володимир Кириченко

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі розповіла про можливий допуск спортсменів із росії та білорусі до зимової Олімпіади-2026.

Цитуе Ковентрі Ski-Nordique.

«Ми не будемо поспішати до зустрічей у вересні та грудні, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі».

Олімпіада-2026 пройде в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року, а зимові Паралімпійські ігри – з 6 по 16 березня 2026 року.

На Іграх у Парижі під нейтральним флагом виступали 15 спортсменів з російським паспортом та 16 – з білоруським.

23 червня Ковентрі офіційно замінила Томаса Баха на посаді очільника МОК.

Раніше у МОК відповіли, чи є чіткі дедлайни для допуску російських спортсменів.