Денис Сєдашов

На зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо завершився третій ігровий день. Попри відсутність виступів українських атлетів у понеділок, 9 березня, збірна впевнено зберігає позиції серед лідерів світового форуму.

За підсумками змагального дня Україна продовжує посідати друге місце у загальнокомандному заліку. В активі синьо-жовтих залишається 10 завойованих нагород.

Першу сходинку заліку наразі утримує збірна Китаю, яка має у своєму доробку 17 нагород (8 золотих, 5 срібних та 4 бронзові).

Паралімпійські ігри-2026: Україна опустилася на друге місце, Китай захопив лідерство.