Україна — серед лідерів Паралімпіади-2026: медальний залік після третього дня
В активі українців 10 нагород
21 хвилину тому
На зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо завершився третій ігровий день. Попри відсутність виступів українських атлетів у понеділок, 9 березня, збірна впевнено зберігає позиції серед лідерів світового форуму.
За підсумками змагального дня Україна продовжує посідати друге місце у загальнокомандному заліку. В активі синьо-жовтих залишається 10 завойованих нагород.
Першу сходинку заліку наразі утримує збірна Китаю, яка має у своєму доробку 17 нагород (8 золотих, 5 срібних та 4 бронзові).
Паралімпійські ігри-2026: Україна опустилася на друге місце, Китай захопив лідерство.
Поділитись