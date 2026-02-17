Японці Міура та Кіхара на Олімпіаді-2026 побили світовий рекорд титулованих росіян
Вони вперше у своїй кар'єрі здобули золото Ігор
близько 15 годин тому
Дворазові срібні призери Олімпіад у командній першості, дворазові чемпіони світу японська спортивна пара Ріку Міура та Рюїті Кіхара встановили новий світовий рекорд з балів, отриманих за довільну програму.
Це сталося на поточній Олімпіаді-2026 у Мілані. Судді оцінили прокат Міури та Кіхари у рекордні 158,13 бала.
Таким чином, японці вперше у своїй кар'єрі здобули золото Ігор.
Фігурне катання. Олімпійські ігри. Мілан, Італія. Спортивні пари. Довільна програма
1. Ріку Міура – Рюїті Кіхара (Японія) – 231,24
2. Анастасія Метелкіна – Лука Берулава (Грузія) – 221,75
3. Мінерва Фаб’єн Хазе – Микита Володін (Німеччина) – 219,09
Зазначимо, що попередній рекорд було встановлено російською спортивною парою Олександр Галлямов/Анастасія Мішина (157,46 бала). Вони досягли цього 13 січня 2022 року на чемпіонаті Європи 2022 року в Таллінні (Естонія). Галлямов та Мішина не були допущені на Олімпійські ігри-2026 в Італії.
