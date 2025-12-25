Володимир Кириченко

Президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив стипендій стрибунку в воду Софію Лискун та тренерку Олександру Сендзюк. Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Обом призначили стипендії Президента України у квітні цього року. Раніше стало відомо, що Лискун змінила громадянство на російське.

Іншим указом він припинив виплати Олені Вязовій (легка атлетика), Людмилі Філатовій (легка атлетика) та Ользі Шкурновій (волейбол).

Раніше Зеленський також припинив виплату державних стипендій Сергію Бубці та Яні Клочковій.

Про зміну громадянства Лискун стало відомо 3 грудня. Тоді спортсменка знаходячись у Луганську дала інтерв’ю російському пропагандистському виданню «известия».

