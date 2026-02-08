Денис Сєдашов

Збірна України з тенісу зазнала поразки від національної команди Люксембургу в плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.

У парному матчі, який став третім у протистоянні, український дует Владислав Орлов / Олександр Овчаренко поступився тандему Алекс Кнафф / Кріс Родеш. Поєдинок завершився поразкою українців у двох сетах — 4:6, 2:6.

У четвертій грі серії на корт вийшли Олександр Овчаренко та Рафаель Кальці. Український тенісист впевнено здобув перемогу у двох партіях — 6:4, 6:4.

Попри цю звитягу, збірна України поступилася Люксембургу в матчевому протистоянні з рахунком 1:3.

У вересні синьо-жовті виступатимуть у Другій світовій групі Кубка Девіса, тоді як Люксембург продовжить боротьбу в Першій світовій групі за вихід до кваліфікації турніру.

