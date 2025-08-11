Україна стала кращою у медальному заліку в спортивній акробатиці на Всесвітніх іграх-2025
Наші спортсмени у Ченду завоювали три нагороди
близько 1 години тому
Збірна України виграла медальний залік у спортивній акробатиці на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай).
Наші спортсмени завоювали три медалі: золото у змішаних парах, а також срібні нагороди у жіночих парах і чоловічих командних змаганнях.
На попередніх Іграх у Бірмінгемі Україна стала другою у медальному заліку з двома золотими і двома бронзовими нагородами.
Медальний залік Всесвітніх ігор-2025 у спортивній акробатиці:
1. Україна – 3 медалі (1 золота + 2 срібні + 0 бронзових)
2. Ізраїль – 3 (1 + 0 + 2)
3-5. Бельгія – 1 (1 + 0 + 0)
3-5. Китай – 1 (1 + 0 + 0)
3-5. Іспанія – 1 (1 + 0 + 0)
Нагадаємо, Лабунець і Кривицька принесли Україні перше золото на Всесвітніх іграх-2025.
