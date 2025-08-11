Володимир Кириченко

Збірна України виграла медальний залік у спортивній акробатиці на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай).

Наші спортсмени завоювали три медалі: золото у змішаних парах, а також срібні нагороди у жіночих парах і чоловічих командних змаганнях.

На попередніх Іграх у Бірмінгемі Україна стала другою у медальному заліку з двома золотими і двома бронзовими нагородами.

Медальний залік Всесвітніх ігор-2025 у спортивній акробатиці:

1. Україна – 3 медалі (1 золота + 2 срібні + 0 бронзових)

2. Ізраїль – 3 (1 + 0 + 2)

3-5. Бельгія – 1 (1 + 0 + 0)

3-5. Китай – 1 (1 + 0 + 0)

3-5. Іспанія – 1 (1 + 0 + 0)

Нагадаємо, Лабунець і Кривицька принесли Україні перше золото на Всесвітніх іграх-2025.