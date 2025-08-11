Український боєць муай-тай Дмитро Шелесько в коментарі Tribuna.com поділився емоціями після завоювання золота на Всесвітніх іграх-2025.

«Звичайно, було важко, бо це дуже хороший боєць, це був претендент на перше місце (прим. – Хашем Руа Гордон з Ізраїлю). Я вже з ним боксував у 2024 році на чемпіонаті світу, і також у нього вигравав.

Дуже часто дивився, як він боксує на професійному ринзі. Він показує дуже-дуже хороший рівень тайського боксу.

Мій тренер дав мені установку, впевненість, що мені треба було робити, як проводити цей бій. Я більш-менш виконав».