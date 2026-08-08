Чуканівська — чемпіонка Європи-2026 з хай-дайвінгу
Для синьо-жовтих це друга медаль найвищого ґатунку на поточній континентальній першості
Фото: Ukrainian Diving Federation
Українська спортсменка Неллі Чуканівська здобула золоту нагороду на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту у дисципліні хай-дайвінг.
За свій виступ українка отримала від суддів 324,70 бала.
Срібною призеркою стала італійка Еліза Косетті (297,20 бала), а бронзу виборола представниця Німеччини Майке Елена Хальбіш (292,15 бала).
Це перша в історії України золота медаль у жіночому хай-дайвінгу на ЧЄ з водних видів спорту. Загалом для нашої збірної це вже друга нагорода найвищого ґатунку на континентальній першості-2026.
Бочек і Карнафель здобули срібло ЧЄ у синхронних стрибках у воду з 3-м трампліна.
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