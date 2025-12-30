Михайло Цирук

2025 рік добігає свого завершення, а ми продовжуємо підбивати його головні спортивні підсумки. З найкращими спортсменами року, що минає, вже визначилися, тож тепер на черзі наші спортсменки, чиї досягнення змушували пишатися та тішитися від щастя всю країну. Тож не зволікаймо: поїхали!

10. Катерина Садурська (фридайвінг)

Українська фридайверка вкотре провела сезон на високому рівні. Протягом року вона виборола золото чемпіонату світу у дисципліні «постійна вага без ласт» та підкорювала світові рекорди.

Єдиним провалом Садурської стали Всесвітні ігри – престижний мультиспортивний форум для неолімпійських дисциплін. Приїхавши туди в ролі однієї з фавориток, Садурська все ж залишилася без нагород і фінішувала на дев’ятій позиції.

Втім, навіть цей результат не зіпсував загального враження від року. 2025-й Садурська оцінює позитивно й уже дивиться вперед: у планах – нові медалі у 2026 році та кроки до того, аби фридайвінг отримав олімпійський статус.

9. Еліна Світоліна (теніс)

Сезон-2025 був далеко не найкращим у кар’єрі Еліни. Втім, причин вважати його провальним точно немає. Два виходи до чвертьфіналів турнірів Grand Slam, переконлива гра на ґрунті з перемогою на WTA 250 у Руані та півфіналом престижного «тисячника» в Мадриді, історичний прорив збірної України до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, а також підсумкове 14-те місце в рейтингу WTA – усе це свідчить про високий рівень і стабільний клас.

Цілком імовірно, що омріяний титул Grand Slam так і залишиться для Еліни недосяжним. Але Світоліна – саме та постать, яка роками продовжує вести за собою весь український теніс.

8. Катерина Коцар (фристайл)

Своє місце в цьому рейтингу Катерина Коцар здобула завдяки виходам до фіналів, а також історичному для українського фристайлу сріблу в жіночому бігейрі. В олімпійський сезон українка увійшла з помітно стабільнішими виступами й уже розглядається як одна з реальних кандидаток на фінал і на Олімпійських іграх-2026.

Готуючись до зимової Олімпіади, 25-річна фристайлістка працює над низкою «сюрпризів», які розраховує продемонструвати безпосередньо під час змагань у бігейрі. Паралельно Коцар має намір додати й у слоупстайлі – дисципліні, де в її активі наразі лише один фініш у топ-10 за всю кар’єру.

7. Аліна Комащук (фехтування)

У сезон, коли легендарна Ольга Харлан зробила паузу у виступах, саме Комащук взяла на себе лідерські функції в національній команді та виборола свої перші особисті нагороди на чемпіонатах світу й Європи. На континентальній першості в Генуї Комащук провела яскравий турнір, поступившись тільки в фіналі та здобувши срібну нагороду.

На чемпіонаті світу в Тбілісі Аліна записала до активу перемоги над німкенею Елізабет Ґетте, китаянкою Їнь Фу, дворазовою чемпіонкою світу Місакі Емурою з Японії та дворазовою срібною призеркою Олімпійських ігор Сарою Бальцер з Франції. Перепоною на шляху до фіналу стала лише полька Зузанна Цеслар – триразова призерка чемпіонатів Європи, тож українка завершила турнір з бронзою.

6. Ярослава Магучіх (легка атлетика)

Наскільки ж сильно на оцінку спортсмена впливають наші очікування. Срібна нагорода у фіналі Діамантової ліги та бронзова медаль чемпіонату світу – саме так виглядав «найслабший» за останні чотири роки сезон для Ярослави Магучіх, провідної легкоатлетки збірної України.

Підходячи до двох ключових стартів літньої частини року в статусі головної фаворитки, українська стрибунка у висоту так і не змогла піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу.

Та навіть у такому сезоні показники Магучіх залишаються вражаючими: 15 призових місць у 17 стартах, десять перемог і стабільний статус однієї з найсильніших спортсменок планети. Єдиною, кому цього року вдавалося регулярно нав’язувати їй конкуренцію, стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка при цьому неодноразово відзначала «революційний вплив» Магучіх на власні успіхи.

5. Таїсія Онофрійчук (художня гімнастика)

Нова зірочка української художньої гімнастики, 17-річна киянка Таїсія Онофрійчук, впевнено заявляє про себе на світовій арені та поступово закріплюється серед лідерок. На червневому чемпіонаті Європи в Таллінні вона принесла Україні золоту медаль у найпрестижнішій дисципліні – багатоборстві. Набравши 117,800 бала, Онофрійчук стала лише третьою українкою в історії, яка вигравала багатоборство на континентальних першостях, після Катерини Серебрянської (1996) та Олени Вітриченко (1997).

Особистий доробок на Євро Таїсія доповнила ще кількома нагородами: срібними медалями у вправі з булавами та командному заліку, а також бронзою у вправах з обручем і стрічкою.

На серпневому чемпіонаті світу в Ріо-де-Жанейро українка була максимально близькою до медалі в багатоборстві – з результатом 117,400 бала вона фінішувала четвертою. Водночас без нагород вона не залишилася, виборовши бронзові медалі у вправі зі стрічкою та в командній першості.

4. Вікторія Мотрічко (шашки)

У 2025 році Вікторія Мотрічко й надалі продовжує домінувати у світовому шашковому турі. У жовтні вона тріумфувала на чемпіонаті світу в Тринідаді і Тобаго в класичній програмі, набравши 12 очок із 19 можливих за дев’ять турів і, зокрема, здобувши перемогу над своєю головною суперницею – Дар’єю Ткаченко, що народилася на українській Донеччині, у 2016 отримала російське громадянство, а зараз представляє Нідерланди. Уже в 2026-му Вікторія захищатиме світову корону та статус найсильнішої гравчині планети в матчевому протистоянні з тією ж Ткаченко.

Окрім цього, у 2025 році спортсменка поповнила колекцію нагород ще двома бронзовими медалями світової першості. Вона вдало виступила в дисциплінах бліц (5 хвилин + 3 секунди на хід) і супербліц (3 хвилини + 2 секунди), змагання з яких у серпні приймало нідерландське місто Хогевен.

3. Влада Харькова (фехтування)

Топ-3 нашого рейтингу відкриває шпажистка, що у 2025 році зробила золотий дубль, вигравши і чемпіонат світу, і чемпіонат Європи: на світовій першості зробила це сама, а на континентальній – в команді.

Золоту нагороду Влади Харькової, уродженки Закарпаття, яка нині мешкає в Києві, цілком можна віднести якщо не до гучних сенсацій, то принаймні до серйозних несподіванок турніру. Її шлях до вершини був надзвичайно тернистим: у трьох із шести поєдинків перемогу вдалося вирвати з мінімальною різницею – в один укол.

Зокрема, в чвертьфіналі Харькова у напруженій боротьбі переграла француженку Елоїз Ванріссель (15:14), а в півфіналі з таким самим рахунком здолала лідерку світового рейтингу FIE та чемпіонку світу-2022 кореянку Сон Се-Ра. Не менш драматичним виявився й фінал проти естонки Катріни Лехіс, де долю золота вирішив укол пріоритету – 15:14.

Цей тріумф став лише другим золотом України в жіночій шпазі на чемпіонатах світу після перемоги Наталії Конрад у 2003 році. Загалом же Харькова стала п’ятою українською спортсменкою, яка здобувала золото світової першості в особистих змаганнях з фехтування.

2. Алла Белінська (боротьба)

Тріумфувати на чемпіонаті Європи з боротьби – уже серйозний виклик, здобути золото світової першості – завдання ще вищого рівня. А от поєднати обидва успіхи в одному сезоні – це просто космос, і саме це у 2025 році змогла зробити Алла Белінська.

Упродовж 2025-го Белінська знову почала виступати у ваговій категорії до 72 кг – тій самій, у якій чотири роки тому здобула свою поки що єдину європейську золоту медаль. Між цими перемогами українська борчиня змінювала вагові дивізіони, проте до найвищої сходинки п’єдесталу більше не діставалася. Примітно, що на обох головних турнірах сезону Алла двічі святкувала перемогу над однією й тією ж опоненткою – туркенею Несрін Баш.

1. Людмила Лузан (веслування на байдарках та каное)

Людмила Лузан і до 2025 року справедливо вважалася однією з лідерок українського спорту в олімпійських дисциплінах. Та саме цього сезону вона досягла показника, який у її виді вдається далеко не кожному навіть серед найяскравіших зірок світового веслування.

Чотири старти – чотири золоті медалі: на чемпіонаті світу цього року Лузан не залишила суперницям жодного шансу. Дві перемоги в каное-одиночках лише вкотре закріпили за нею статус однієї з найсильніших веслувальниць планети, а два «золота» в каное-двійці разом із новою напарницею Іриною Федорів стали переконливим реваншем за срібні нагороди, здобуті раніше на чемпіонаті Європи. Тож статус королеви українського спорту у 2025 році без жодних сумнівів можемо віддати саме їй.

У матеріалі використані фото Getty images