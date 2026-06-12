Володимир Кириченко

Український сумоїст Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) для GQ розповів, чим його надихає володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (25-0, 16 КО).

Чи є спортсмени, за яких ви вболіваєте?

«Оскільки я родом з України, то це боксер Олександр Усик. Я давно стежу за ним і вважаю, що в нього справді є чому повчитися».

Що саме у виступах Усика є для вас повчальним?

«Його психологічне налаштування перед поєдинками, підхід до тренувань, методи відновлення після навантажень. Я спостерігаю за цим і думаю: «О, це могло б підійти й мені», – дивлюся на нього саме під таким кутом».

Нагадаємо, Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті за версією Time.