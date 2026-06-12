Титулований український сумоїст розповів, чому йому слід навчитися у Усика
Легендарний боксер став прикладом для багатьох зірок спорту
близько 3 годин томуПідписатися в
Український сумоїст Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) для GQ розповів, чим його надихає володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (25-0, 16 КО).
Чи є спортсмени, за яких ви вболіваєте?
«Оскільки я родом з України, то це боксер Олександр Усик. Я давно стежу за ним і вважаю, що в нього справді є чому повчитися».
Що саме у виступах Усика є для вас повчальним?
«Його психологічне налаштування перед поєдинками, підхід до тренувань, методи відновлення після навантажень. Я спостерігаю за цим і думаю: «О, це могло б підійти й мені», – дивлюся на нього саме під таким кутом».
Нагадаємо, Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті за версією Time.
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