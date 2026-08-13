Всесвітня федерація танцювального спорту скасувала всі обмеження проти росіян
Атлети з країни-терористки зможуть змагатися під своїм прапором
Всесвітня федерація танцювального спорту (WDSF) повністю скасувала санкції проти російських спортсменів. Про це повідомила пресслужба організації.
Особи, які мають російські паспорти або спортивне громадянство, братимуть участь у заходах WDSF відповідно до загальних нормативних вимог, застосовних до всіх учасників. Вступ до організації та відповідність вимогам, як і раніше, регулюються статутом WDSF, правилами змагань, ліцензійними вимогами, дисциплінарними положеннями та антидопінговими зобов'язаннями.
МОК повернув на свій офіційний сайт сторінку Олімпійського комітету росії.