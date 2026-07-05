Жіноча збірна України виграла чемпіонат світу зі спортивної ловлі коропа
Українки виловили понад 260 кілограмів риби
26 хвилин томуПідписатися в
Жіноча збірна України здобула золоті медалі на чемпіонаті світу зі спортивної ловлі коропа (карпфішингу). Світова першість проходила на озері Балоте в Латвії.
Впродовж змагань українська команда виловили 64 риби загальною вагою 261,700 кг. Найбільшим трофеєм у доробку синьо-жовтих став короп вагою 9,100 кг.
У командному заліку срібні нагороди виборола збірна Англії, а замкнула трійку призерів команда Франції.
У Києві відзначили переможців Спортивних шкільних ліг Пліч-о-пліч та учасників всеукраїнського етапу.
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