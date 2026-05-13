У суботу, 16 травня, Київ приймає суперфінал Ukrainian Ladies League – турнір, який підбиває підсумок цілого сезону жіночого аматорського паделу в Україні. Старт о 13:00 на кортах RSP Nyvky за адресою вул. Івана Виговського, 13.

До фіналу дійшли найсильніші пари з двох незалежних дивізіонів – Central Ladies League та West Ladies League. Географія учасниць охоплює Київ, Львів, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ і Хмельницький. Призовий фонд суперфіналу складає 100 тис гривень.

Ukrainian Ladies League існує як структура з регіональними дивізіонами, що дозволяє залучати гравчинь незалежно від міста. Наразі ліга охоплює центральний і західний регіони, а з наступного сезону планується запуск Southern та Eastern Ladies League – тобто фактичне розширення на всю країну.

Це відповідає загальній тенденції: за даними Української федерації паделу, попит на корти сьогодні перевищує пропозицію, а кількість майданчиків вже протягом року має зрости з близько 200 до понад 300.