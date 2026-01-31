Українки Бочек і Карнафель здобули бронзу у Шеффілді
Золото турніру вибороли британські спортсменки
Фото: Ukrainian Diving Federation
Українські стрибунки у воду здобули бронзові нагороди на міжнародному турнірі у Шеффілді (Велика Британія).
Ксенія Бочек та Діана Карнафель посіли третє місце у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна, набравши 248,40 бала.
Золото турніру вибороли британські спортсменки Дешарн Бент-Ашмейл та Емі Роллінсон, а срібні медалі дісталися канадійкам Соні Палхівалі та Марґо Ерлам.
Середа — «Спортсмен року-2025» за версією European Aquatics.
