«Перший Кубок світу буде наприкінці січня»: Середа розповів про плани на сезон-2026
Олексій зазначив, що разом із Марком Гриценком вже демонструють стабільні результати
38 хвилин тому
Український стрибун у воду Олексій Середа розповів про свої плани на сезон 2026 року. Спортсмен заявив, що продовжить виступати в синхронних стрибках у воду разом із Марком Гриценком. Слова наводить Суспільне Спорт.
Перший Кубок світу у нас буде наприкінці січня, зараз ми потихенько входимо в форму, я вже почав стрибати всю програму з 10 м, і в цілому підготовка проходить по плану. З Марком [Гриценком] продовжуємо стрибати, у нас з Марком вже більш стабільні показуємо результати, відчуваємо один одного і нам в цілому досить комфортно стрибати і тренуватися разом. Я бачу прогрес в синхронних стрибках.
