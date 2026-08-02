Українська стрибунка у воду Ксенія Байло прокоментувала здобуття бронзової медалі чемпіонату Європи-2026 у синхронних стрибках із 10-метрової вишки в дуеті із Софією Виставкіною.

Спортсменка зазначила, що ключовим моментом фіналу став четвертий — найскладніший стрибок у програмі. Попри те, що дует сформувався лише на початку року, спортсменкам вдалося проявити ментальну стійкість та вибороти нагороду. Слова наводить Суспільне Спорт.

Саме четвертим стрибком – три з половиною оберти під себе – ми вибороли цю бронзу. Це найскладніший стрибок у нашій програмі, з «зірочкою». Я була дуже рада, що ми його влучно виконали. На тренуваннях легші стрибки виходили добре, а цей інколи ні, тому за нього я хвилювалася найбільше. Коли я виплила й почула, як трибуни кричать, то зрозуміла, що в Соні цей стрибок теж вийшов, і з радістю усвідомила, що є великий шанс на медаль.

Ми почали стрибати разом на початку року – це дуже мало для таких серйозних стартів. Взяти нагороду на цих змаганнях – пік наших можливостей на даний момент.

Ментально ми дуже підходимо. Обидві досить спокійні, не панікуємо, підтримуємо одна одну. Багато сміємося на тренуваннях, навіть під час змагань можемо посміятися чи розказати жарт. Мені з нею дуже спокійно. Бачу в ній упевненість: попри брак досвіду виступів на такому рівні, вона стоїть поруч на вишці, взагалі не хвилюється й чітко розуміє, що має робити.

У мене були помилки: і на три з половиною оберти вперед, і на останньому стрибку на гвинтах. Але вони були не дуже грубі, тому вважаю, що виступ був гарним. Не на 10 з 10, але за синхронні змагання я б поставила собі 7 – нормально, є над чим працювати. Думаю, у міксті з Олексієм Середою я виправлю ці помилки, і ми будемо боротися за золото.