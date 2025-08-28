Капітанка збірної України з художньої гімнастики у групових вправах Діана Баєва прокоментувала завоювання золота на чемпіонаті світу у групових вправах.

«Дуже важко повірити в це. Ми дуже чекали цього моменту, коли ми будемо на цій першій сходинці п’єдесталу, почуємо гімн, будемо його співати...

І взагалі були мурахи по шкірі, коли вже стояли, співали гімн. Тільки зараз потрошку приходить відчуття і починаємо розуміти, що ми – чемпіонки світу».