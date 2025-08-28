Баєва – про перемогу на ЧС-2025: ««Дуже важко повірити в це. Ми дуже чекали цього моменту...»
Капітанка збірної України не стримувала емоцій після тріумфу
близько 2 годин тому
Збірна України з художньої гімнастики / Фото - Facebook
Капітанка збірної України з художньої гімнастики у групових вправах Діана Баєва прокоментувала завоювання золота на чемпіонаті світу у групових вправах.
«Дуже важко повірити в це. Ми дуже чекали цього моменту, коли ми будемо на цій першій сходинці п’єдесталу, почуємо гімн, будемо його співати...
І взагалі були мурахи по шкірі, коли вже стояли, співали гімн. Тільки зараз потрошку приходить відчуття і починаємо розуміти, що ми – чемпіонки світу».
Нагадаємо, збірна України завоювала перше за 23 роки золото чемпіонатів світу з художньої гімнастики у групових вправах.