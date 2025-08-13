Україна оголосила склад на ЧС-2025 з художньої гімнастики
Змагання пройдуть з 20 по 24 серпня
близько 1 години тому
Фото: Марія Музиченко
Визначено склад національної команди України з художньої гімнастики на чемпіонаті світу-2025 у бразильському Ріо-де-Жанейро. Повідомляє Суспільне Спорт.
У кваліфікації з усіма чотирма предметами — булавами, стрічкою, обручем та м’ячем — змагатимуться Таїсія Онуфрійчук і Поліна Каріка.
У групових вправах Україну представлять — Єлизавета Азза, Діана Баєва, Надія Юріна, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак.
Змагання відбудуться з 20 по 24 серпня 2025 року.
Онофрійчук здобула чотири медалі на турнірі в Румунії.