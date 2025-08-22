Володимир Кириченко

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) продовжується чемпіонат світу-2025 з художньої гімнастики.

Спортсменки завершили кваліфікацію в індивідуальному турнірі, виступивши у вправах з булавами та стрічкою.

У фінал особистого багатоборства кваліфікувалися Таїсія Онофрійчук (2-ге місце з 90,150 бала) та Поліна Каріка (10-та з 83,900 бала). В результат враховуються 3 найвищі оцінки з 4 видів.

Вперше з 2021 року у фіналі ЧС в багатоборстві Україну представлять дві гімнастки. На змаганнях у Кітакісю до фіналу кваліфікувалися Вікторія Онопрієнко та Христина Погранична.

За медалі багатоборства змагатимуться 18 гімнасток.

Чемпіонат світу-2025. Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Індивідуальне багатоборство. Кваліфікація

1. Дар’я Варфоломєєв (Німеччина) – 92,850

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 90,150

3. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 88,800

4. Софія Раффаелі (Італія) – 87,350

5. Тахміна Ікромова (Узбекистан) – 86,300

...

10. Поліна Каріка (Україна) – 83,900

Склад збірної України на чемпіонат світу-2025.