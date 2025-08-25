Блохіна: «День Незалежності – це мотивувало нас найбільше підняти прапор для всіх людей в Україні»
Наставниця нашої збірної – про перемогу команди на ЧС-2025
26 хвилин тому
Старша тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Блохіна прокоментувала перемогу команди у групових вправах на чемпіонаті світу-2025 у Ріо-де-Жанейро.
«Ми, перш за все, команда, і сьогодні День Незалежності України. Думаю, що це мотивувало нас найбільше підняти прапор для всіх людей в Україні, які виживають щосекунди.
У нас не було можливості тренуватися і просто ніколи не знаєш, чи житимеш ти наступної секунди. Сьогодні для нас було неймовірно важливо це зробити. І ми це зробили.
Дякую, Бразиліє. Я також дуже близька до футболу, знаєте? Тож для мене було неймовірно створити цей момент в Бразилії. Дякую, Бразиліє. Дякую всім уболівальникам, дякую за любов і підтримку. Неймовірні, найкращі люди».
Востаннє Україна здобувала золото на чемпіонаті світу у 2013 році, тоді Ганна Різатдінова перемогла у вправі з обручем на домашньому турнірі у Києві.
Також це перша перемога України на ЧС у групових вправах з 2002 року.
Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук завоювала першу у кар’єрі особисту медаль чемпіонату світу-2025.