Старша тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Блохіна прокоментувала перемогу команди у групових вправах на чемпіонаті світу-2025 у Ріо-де-Жанейро.

«Ми, перш за все, команда, і сьогодні День Незалежності України. Думаю, що це мотивувало нас найбільше підняти прапор для всіх людей в Україні, які виживають щосекунди.

У нас не було можливості тренуватися і просто ніколи не знаєш, чи житимеш ти наступної секунди. Сьогодні для нас було неймовірно важливо це зробити. І ми це зробили.

Дякую, Бразиліє. Я також дуже близька до футболу, знаєте? Тож для мене було неймовірно створити цей момент в Бразилії. Дякую, Бразиліє. Дякую всім уболівальникам, дякую за любов і підтримку. Неймовірні, найкращі люди».