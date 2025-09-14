Каріка виграла золото у вправах з булавами на Гран-прі в Брно
Четвертою стала Таїсія Онофрійчук
13 хвилин тому
Фото: Марія Музиченко
Українська гімнастка Поліна Каріка виборола золоту медаль у вправах з булавами на етапі Гран-прі в Брно, набравши 28,300 бала.
Її співвітчизниця Таїсія Онофрійчук з результатом 27,350 бала посіла четверте місце.
Раніше на цьому етапі Онофрійчук стала переможницею у багатоборстві, вправах з обручем та м’ячем. Каріка ж здобула бронзу в багатоборстві й у вправах з обручем, а також срібло у фіналі з м’ячем.
