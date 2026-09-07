Володимир Кириченко

Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) офіційно підтвердила повернення художньої гімнастики до програми Всесвітніх ігор-2029. Про це повідомила прес-служба World Gymnastics.

На Всесвітніх іграх розігруються медалі у фіналах в окремих видах, в той час як індивідуальне багатоборство залишається олімпійською дисципліною.

Нагадаємо, Всесвітні ігри складаються зі змагань, які не входять до олімпійської програми.

Планетарний форум у 2029 році пройде з 19 по 29 липня в Карлсруе (Німеччина).