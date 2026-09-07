Художню гімнастику повернуть до програми Всесвітніх ігор
Наступний турнір відбудеться у німецькому Карлсруе
Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) офіційно підтвердила повернення художньої гімнастики до програми Всесвітніх ігор-2029. Про це повідомила прес-служба World Gymnastics.
На Всесвітніх іграх розігруються медалі у фіналах в окремих видах, в той час як індивідуальне багатоборство залишається олімпійською дисципліною.
Нагадаємо, Всесвітні ігри складаються зі змагань, які не входять до олімпійської програми.
Планетарний форум у 2029 році пройде з 19 по 29 липня в Карлсруе (Німеччина).
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Художня гімнастика була присутня на Іграх з 2001 по 2022 рік, проте була виключена з програми Ігор-2025 у Ченду (Китай). Повернення відбулося за ініціативою приймаючої країни завдяки зростанню популярності виду в Німеччині на тлі успіхів Дар’ї Варфоломєєв.
Загалом програма Всесвітніх ігор-2029 включатиме 36 видів спорту, серед яких 5 гімнастичних: акробатика, аеробіка, стрибки на батуті/акробатичній доріжці, паркур та художня гімнастика.
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