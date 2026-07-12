Українські гімнастки завоювали бронзу на етапі Кубка світу в Мілані
Золоті нагороди виграла збірна Китаю
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Svetlana Antipova photography
Національна збірна України у групових вправах здобула бронзову медаль на заключному етапі Кубка світу з художньої гімнастики, що завершився в італійському Мілані.
Українська команда у складі Поліни Городничої, Діани Баєвої, Таїсії Редьки, Валерії Перемети та Олександри Ющак піднялася на п'єдестал за підсумками виступу з трьома обручами та двома парами булав. За свою програму українки отримали від суддів 26,950 бала.
Золоті нагороди у цьому виді виграла збірна Китаю (28,100), а срібло дісталося національній команді Німеччини (27,300).
Онофрійчук завоювала чотири медалі на турнірі в Румунії.