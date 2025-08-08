Німеччину на чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики представлять дві ексросіянки
43 хвилини тому
Дар’я Варфоломєєв / Фото - Yahoo
Національна збірна команда Німеччини з художньої гімнастки оголосила склад на чемпіонат світу-2025.
В індивідуальному турнірі Німеччину представлять 2 ексросіянки – олімпійська чемпіонка Дар’я Варфоломєєв та Анастасія Сімакова.
Сімакова отримала німецьке громадянство у 2022 році. У 2021 році Варфоломєєв представляла Німеччину на турнірі в тимчасово окупованому Криму.
Після розголосу історії вона видалила фото з тимчасово окупованого Криму зі свого Instagram.
Cвітова першість пройде з 20 до 24 серпня у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Раніше стало відомо, скільки призових заробила Таїсія Онофрійчук за цей сезон на Кубку світу.
