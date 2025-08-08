Володимир Кириченко

Національна збірна команда Німеччини з художньої гімнастки оголосила склад на чемпіонат світу-2025.

В індивідуальному турнірі Німеччину представлять 2 ексросіянки – олімпійська чемпіонка Дар’я Варфоломєєв та Анастасія Сімакова.

Сімакова отримала німецьке громадянство у 2022 році. У 2021 році Варфоломєєв представляла Німеччину на турнірі в тимчасово окупованому Криму.

Після розголосу історії вона видалила фото з тимчасово окупованого Криму зі свого Instagram.

Cвітова першість пройде з 20 до 24 серпня у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

