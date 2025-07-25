Володимир Кириченко

17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук виступить на етапі Кубку світового виклику у Клуж-Напоці (Румунія). Про повідомляє офіційний сайт FIG.

Зазначимо, що Таїсія відчувала біль в стопі на етапі Кубка світу в Мілані минулого тижня.

Також на турнірі у Румунії виступить українка Поліна Каріка.

У групових вправах Надія Юріна замінить медалістку цьогорічного чемпіонату Європи Анастасію Ікан, яка також не брала участі на етапі Кубка світу в Мілані.

Стало відомо, скільки призових заробила Онофрійчук за цей сезон на Кубку світу.