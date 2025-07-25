Онофрійчук візьме участь в Кубку світового виклику у Клуж-Напоці
На турнірі у Румунії виступить Каріка
42 хвилини тому
Таїсія Онофрійчук / Фото - Суспільне
17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук виступить на етапі Кубку світового виклику у Клуж-Напоці (Румунія). Про повідомляє офіційний сайт FIG.
Зазначимо, що Таїсія відчувала біль в стопі на етапі Кубка світу в Мілані минулого тижня.
Також на турнірі у Румунії виступить українка Поліна Каріка.
У групових вправах Надія Юріна замінить медалістку цьогорічного чемпіонату Європи Анастасію Ікан, яка також не брала участі на етапі Кубка світу в Мілані.
Стало відомо, скільки призових заробила Онофрійчук за цей сезон на Кубку світу.
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Стало відомо, скільки призових заробила Онофрійчук за цей сезон на Кубку світу
близько 20 годин тому