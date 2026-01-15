Володимир Кириченко

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук розповіла, кого вважає головними суперницями у боротьбі за п’єдестал літніх Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

Її слова передає Чемпіон Радіо.

Кого ти бачиш своїми головними суперницями у боротьбі за п’єдестал на Олімпіаді? Хто топи у художній гімнастиці?

«Що буде в 2028 році ще ніхто не знає. Зараз в топі Німеччина (Дар’я Варфоломєєв), Італія (Софія Рафаелі), Болгарія… Багато зараз підтягнуться до належного рівня на Олімпіаді. Але і чемпіонат України – це теж відповідальні змагання і до них треба належно ставитися».

Хто з українок складає тобі гідну конкуренцію?

«Зараз 2010-й рік переходить на старші програми. Скажу, що хороша конкуренція від таких спортсменок, як Поліна Каріка, Настя Ікан. У нас не дуже багато старших спортсменок, зараз їх стане більше».

У вправах зі стрічкою Україна нарешті виграла першу медаль за 10 років. Твої перші думки після того, як ти стала абсолютною чемпіонкою?

«Насправді, це не все, що я могла зробити. Я дуже шкодувала, що не могла зібратися до кінця. Був великий тиск і це, напевно, єдині змагання, де я не змогла дати собі раду. Чому так сталося? Ментально і психологічно я недопрацювала. Це була помилка, але це й урок на майбутнє».

