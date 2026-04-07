Титулована українська гімнастка Таїсія Онофрійчук на своїй сторінці в Instagram підбила підсумки своїх виступів на етапі Кубка світу в Софії, де вона завоювала 4 золоті нагороди.

«World Cup. Хочу подякувати всій команді за цей старт. Дякую тренерам за підтримку, віру в мене та силу, яку ви мені даєте – без вас цього б не було.

Цей старт був морально важким, бо не всі розуміють, через що ми проходимо щодня. Україну й наші міста постійно обстрілюють, і лише завдяки нашим військовим ми маємо можливість виїжджати на змагання, змагатися й представляти країну на міжнародній арені. Безмежна подяка ЗСУ за кожен день життя, за кожен ранок, коли ми знову можемо дихати небом.

Навіть коли ми на змаганнях, думки залишаються вдома. Ми не спимо спокійно, бо серце завжди поруч з Україною та нашими рідними. Ми знаємо, що таке страх, біль і втрати – і саме це робить нас ще сильнішими та впертішими у боротьбі.

Хочу окремо подякувати всім, хто підтримував, хвилювався та вболівав за мене. Ваші повідомлення, голоси, слова й тепло відчувалися на кожному кроці. Ви додаєте мені сил тоді, коли здається, що сил уже немає.

Ви – моя опора, моя мотивація і моя віра. Разом ми незламні».