Онофрійчук виграла дві золоті нагороди на Гран-прі в Естонії
Українська грація підкорила Тарту ідеальними виступами з обручем та стрічкою
близько 15 годин тому
Фото: Марія Музиченко
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла дві золоті медалі на першому етапі Гран-прі з художньої гімнастики в Естонії.
Українка показала найкращі результати у фіналах вправ з окремими предметами.
Результати Онофрійчук:
Обруч: 29.050 бала — 1 місце.
Стрічка: 27.550 бала — 1 місце.
Турнір проходить у місті Тарту та є першим етапом серії Гран-прі у поточному сезоні.
