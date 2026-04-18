Онофрійчук виграла золото в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
За підсумками чотирьох вправ українка набрала 115.650 бала
близько 1 години тому
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук перемогла в багатоборстві на етапі Кубка світу в Азербайджані.
За підсумками чотирьох вправ українка набрала 115.650 бала.
Онофрійчук випередила німкеню Дар'ю Варфоломєву (114.750) та представницю з Болгарії Стиляну Ніколову (114.050). Ще одна українка Поліна Каріка посіла 14-те місце з результатом 105.950 бала.
Також Онофрійчук кваліфікувалася до всіх фіналів в окремих видах вправ, які пройдуть 19 квітня.
